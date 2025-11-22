English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు శుభవార్త వినే రాశి ఇదే..

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు శుభవార్త వినే రాశి ఇదే..

Today Horoscope November 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు. దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 22వ తేదీ శనివారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 మేషరాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తారు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే ఆరోగ్యం పై కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి. 

2 /5

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించినా అవి కలిసి వస్తాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. 

3 /5

కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు హాయిగా సాగిపోయే రోజు అని చెప్పొచ్చు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా ఈరోజు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేస్తారు.

4 /5

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారి ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. బద్ధకం వీడి కోపం తగ్గించుకుంటే ఆర్థిక నష్టం నుంచి బయట పడతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎక్కువగా ఒత్తిడి తీసుకోకుండా ఉండండి. 

5 /5

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. కష్టాల గురించి బయటపడతారు. మిత్రులతో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అంతే కాదు వ్యాపారులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

today horoscope november 22 Telugu Horoscope 2025 Rasi Phalalu Today daily astrology telugu today rasi predictions

Next Gallery

Longest Serving Chief Minister: నితీష్ కుమార్ సహా భారత్ లో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన సీఎంలు వీళ్లే..