Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు పని విషయంలో ఇబ్బంది పడే రాశి..!

Today Horoscope November 25 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2025 నవంబర్ 25వ తేదీ మంగళవారం. మార్గశిర మాసం హేమంత రుతువు దక్షిణాయనం. ద్వాదశ రాశుల్లో ఏ రాశులకు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. తద్వారా ఒత్తిడి నుంచి కూడా బయటపడతారు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే ముందు కుటుంబంతో చర్చించడం మంచిది. తద్వారా ఒత్తిడి కూడా తగ్గిపోతుంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒత్తిడికి గురవ్వకుండా ఉండండి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించడం ఎంతైనా ముఖ్యం.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజంతా హాయిగా సాగిపోయే రోజు. శుభవార్తలు కూడా వింటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. తద్వారా సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది. అంతేకాదు కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కొత్త పనులు ప్రారంభించే ముందు జాగ్రత్త. ఇంట్లో పెద్దవారి సూచన మేరకు మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తద్వారా ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారు. అంతేకాదు కోపం అదుపులో పెట్టుకోండి.
కుంభరాశి… కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)