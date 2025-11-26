English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. స్కంధ షష్ఠి ప్రత్యేకం, ఏ రాశికి అదృష్టం?

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. స్కంధ షష్ఠి ప్రత్యేకం, ఏ రాశికి అదృష్టం?

Today Horoscope November 26 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు 2025 నవంబర్ 26వ తేదీ బుధవారం. ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం మార్గశిర మాసం. హేమంత రుతువు దక్షిణాయనం. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి శుక్రవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా జరిగిపోతాయి. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పొచ్చు. మేష రాశి వారు ఈ రోజు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అవి లాభాల బాటలో వెళ్తాయి. 

2 /5

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో కలిసి వచ్చే రోజు. అంతేకాదు బంధు మిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. వ్యాపారులకు కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు .

3 /5

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. తద్వారా విజయం వరిస్తుంది. అంతేకాదు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. 

4 /5

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొన్ని విషయాల్లో కీలక మలుపులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థికంగా కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుంభరాశి వారు ఆరోగ్య విషయంలో కూడా ఈరోజు జాగ్రత్త తీసుకోండి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది. 

5 /5

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. అయితే కొన్ని విషయాల్లో సంతోషం కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించక పోవడమే నయం.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

today horoscope november 26 Telugu Astrology Predictions 2025 Rasi Phalalu Today Rasi Phalalu Telugu skanda shashti special horoscope

Next Gallery

Shiva 4K Collections: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..