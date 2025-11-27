Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి, ఆరోగ్యం జాగ్రత్త..!

Today Horoscope November 27 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం మార్గశిర మాసం 2025 నవంబర్ 27వ తేదీ గురువారం హేమంత రుతువు. దక్షిణాయనం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి మంచిది. వారు అనుకున్న పనులు సమయానికి అవుతాయి. అయితే కుటుంబంలో కాస్త సఖ్యత పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి అవుతాయి. కొత్త వ్యాపారాల వల్ల ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. బంధుమిత్రులతో కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి. కాస్త ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం ఉంది. కానీ ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కాస్త లాభదాయకంగానే ఉంటుంది. కాకపోతే ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది. స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఏదైనా వేడుకలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది.
కుంభరాశి… కుంభ రాశి వారికి రోజు శుభప్రదం అని చెప్పవచ్చు. వీరికి ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. అయితే ఖర్చు కూడా అలాగే ఉంటుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)