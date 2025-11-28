Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కొత్త ఇబ్బందులు కొనితెచ్చుకుంటారు..!

Today Horoscope November 28 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, మార్గశిర మాసం, 2025 నవంబర్ 28 శుక్రవారం హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం. ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కాస్త ఇబ్బందులు పడతాయి? పండితుల ప్రకారం నేటి రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేషరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటీవ్గా సాగిపోతుంది. కుటుంబంలో ఇబ్బందులు తగ్గిపోయే రోజు. మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. ఆనందంగా సాగిపోయే రోజు. పెండింగ్లో ఉన్న సైతం పూర్తి అవుతాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు కొత్త నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు.
మిథున రాశి.. ఈరోజు మిథున రాశి వారికి మిశ్రమమే అని చెప్పవచ్చు. కొత్త ఇబ్బందులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది. అయితే ఎట్టకేలకు పనికి తగ్గ ఫలితం కూడా లభిస్తుంది. కాస్త ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఇబ్బందికరంగానే ఉండవచ్చు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న జాగ్రత్త వహించండి. కొన్ని పనులు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి. అనవసరంగా మీరు ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. మానసికంగా ఇబ్బంది పడే రోజు అని చెప్పవచ్చు.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు సజావుగా సాగకపోవచ్చు. దీనివల్ల ఒత్తిడికి లోనవుతారు, కోపం తగ్గించుకోండి. ఇంట్లో కూడా ప్రశాంతత ఉండకపోవచ్చు. అయితే జీవిత భాగస్వామితో గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. తద్వారా కాస్త ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండే రోజు అని చెప్పొచ్చు. కొత్త వ్యక్తులు పరిచయం అవుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం మారడానికి శుభ సమయం.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)