  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి శుభవార్త, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది..

Today Horoscope 7 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం కార్తీకమాసం శరత్ రుతువు దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 7 శుక్రవారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది?  ఏ రాశులు కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది? పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం. 
 
 మేషరాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ఈ రోజున కొత్త పనులు కలిసి రాకపోవచ్చు. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చకండి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. 

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఒత్తిడితో కూడుకున్నదిగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. అయితే పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. 

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు ఏ పని చేసినా అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. 

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ హాయిగా సాగిపోతూ ఉంటాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. శుభవార్తలు వింటారు. దూర ప్రయాణాలు ఉంటే మాత్రం మానుకోండి .

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు అదృష్టం కలిగి వస్తుంది.  బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఒక శుభవార్త మీ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

