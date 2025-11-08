English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు పార్టీలు చేసుకునే రాశి, పాత స్నేహితులను కలుస్తుంది..!

Today Horoscope November 8 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వవాసనామ సంవత్సరం శనివారం 2025 నవంబర్ 8 కార్తీక మాసం. శరత్‌ రుతువు, దక్షిణాయనం సంకష్టహర చతుర్ధి ప్రత్యేకం. ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.. 
 
 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త, ఆకస్మిక ధన నష్టం కూడా వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త ఆచితూచి తీసుకోండి. అంతేకాదు ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్తలు పడండి.

 వృషభ రాశి..  వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు కాస్త ఉత్సాహాన్ని అందించే రోజు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకున్న కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. వృషభ రాశివారు బద్ధకం వీడండి. కాస్త కోపం తగ్గించుకోండి. తద్వారా మిమ్మల్ని విమర్శించే వారు తక్కువ అవుతారు. 

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. పని విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కాస్త ఒత్తిడి ఉంటుంది. కానీ అది ఎప్పటికైనా మంచి ఫలితాన్ని అందిస్తుంది. కాస్త ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఎక్కువ ఎమోషనల్ అవ్వకుండా పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. 

వృశ్చిక రాశి..  వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. ఇతరుల గొడవలలో తల దూర్చకండి. అంతేకాదు డబ్బు నియంత్రణలో ఉంచుకోండి. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారులకు మంచి విజయాలు వరిస్తాయి.

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారి ఈరోజు ఎంతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలుస్తారు. అంతేకాదు పార్టీలకు కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే, కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

