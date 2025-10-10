English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశి ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త, దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి..

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశి ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త, దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి..

Today Horoscope October 10 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఆశ్వయుజ మాసం. శరత్‌ రుతువు దక్షిణాయనం 2025 అక్టోబర్ 10వ తేదీ శుక్రవారం ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశి కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది? సంకటహర చతుర్థి ప్రత్యేక రాశి ఫలాలు తెలుసుకుందాం.
 
మేషరాశి.. మేషం రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త ఉండండి. ఆరోగ్యం పై శ్రద్ధ తీసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన సమయం. కాస్త ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంది.

మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారు కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉండొచ్చు స్నేహితులతో గొడవలు పడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి. కొత్త ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త. 

కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఆర్థిక పరంగా కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పాలి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కర్కాటక రాశి వారికి వ్యాపార పరంగా కూడా లబ్ధి పొందే రోజు.

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొన్ని నిర్ణయాలు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో కాస్త జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. చిక్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి విద్యార్థులకు కూడా కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉండవచ్చు 

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఇతరులతో వాగ్వాదానికి దిగకుండా ఉండండి. అప్పుల విషయంలో జాగ్రత్త. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

