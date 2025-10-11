English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కొత్త ఆలోచనలు చేస్తే ఈ రాశికి లైఫ్‌లో బిగ్‌ చేంజ్‌..

Today Horoscope October 11 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. ఆశ్వీయుజ మాసం శరత్‌ రుతువు దక్షిణాయనం. 2025 అక్టోబర్ 11వ తేదీ శనివారం. ఏ రాశులకు ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఏ రాశి కాస్త కష్టాల నుంచి బయట పడతాయి? తెలుసుకుందాం.. 
 
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. అనవసరంగా గొడవలకు దిగకుండా ఉండాలి. మాట జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారస్తులు కూడా జాగ్రత్త. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. 

కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. కీలక విషయాల్లో ముందడుగు పడుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు చేస్తారు. అనుకోకుండా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కర్కాటక రాశి వారికి వ్యాపారులకు కూడా ఈరోజు బాగా కలిసి వచ్చే రోజు దూర ప్రదేశాలకు వెళ్తారు. 

సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఈ రోజు కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారులు కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. భూమి కొనుగోలు చేయడానికి బెస్ట్. ఒక భారీ శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. 

కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి. డబ్బు విషయంలో అనవసరంగా ఖర్చు చేయకుండా ఉండండి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లకుండా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వ్యాపారులు కూడా జాగ్రత్త వహించండి.

మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే రోజు. మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే రోజు. కొత్త ఆలోచనలు చేసి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు మీ జీవితంలో ఇది ఒక శుభకరమైన రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

