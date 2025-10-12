English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కర్కాటక సింహ రాశులు కొత్తపనులు చేపట్టవద్దు, వాదనలకు దిగవద్దు..!

Today Horoscope October 12 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 అక్టోబర్ 12 ఆశ్వయుజ మాసం, శరత్‌ రుతువు దక్షిణాయం ఆదివారం రోజు ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఏ రాశులు విజయం సాధిస్తాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
1 /5

 మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఏ నిర్ణయాలు అంత తేలిగ్గా తీసుకోకండి. కొత్త ప్రాజెక్టు పనులు పట్టుకోకండి. గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక నష్టం జరగకుండా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి.

2 /5

 వృషభ రాశి..  వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. తప్పిదాలు లేకుండా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి .దూర ప్రయాణం చేయడం మానుకోండి.. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. 

3 /5

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. అయితే ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి లేకపోతే ఆరోగ్యం పై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అనవసర గొడవలు దిగకుండా ఉండండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. అనవసర వాదనలు చేయకుండా ఉండాలి. 

4 /5

 సింహరాశి..  సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది. విహారయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే కొత్త ఆలోచనలు మాత్రం చేస్తారు అది పాజిటివ్‌గా కలిసి వస్తుంది. కానీ ఆచరణలో మాత్రం కొత్త పనులు ఈరోజు పెట్టకండి. 

5 /5

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఏ పని కలిసి రాకపోవచ్చు క్రియేటివ్ గా ఆలోచించండి. ఇతరులను అంత ఈజీగా నమ్మకండి. బద్ధకం వీడండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

