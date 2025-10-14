Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అనవసరంగా గొడవలకు దిగకండి, కొత్త పనుల చేపట్టకండి..

Today Horoscope October 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు 2025 అక్టోబర్ 14వ తేదీ మంగళవారం శ్రీ విశ్వ వాసునామ సంవత్సరం, ఆశ్వీయుజ మాసం శరత్ రుతువు, దక్షిణాయనం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఇతరులతో అనవసరంగా గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇంకాస్త ఆందోళనలతో కూడుకొని ఉంటుంది. ఆ కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఈరోజు మేష రాశి వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉండవచ్చు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవచ్చు. ఖర్చులు కూడా చేయి దాటే ప్రమాదం ఉంది. ఇబ్బందికరమైన సమయం అని చెప్పవచ్చు.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించిన కలిసి వస్తుంది. ఈరోజు ఎంజాయ్ చేసే రోజు అని చెప్పవచ్చు. అనుకున్న పనులతోపాటు పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి అవుతాయి.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త బాగానే కలిసి వచ్చే రోజు. ప్రధానంగా కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు. ఆర్థికంగా అవి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే సమయం తీసుకున్న అవి పాజిటివ్గా సాగుతాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)