Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు..

Today Horoscope October 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వవసు నామ సంవత్సరం, ఆశ్వయుజ మాసం 2025 అక్టోబర్ 19 ఆదివారం శరత్ రుతువు, దక్షిణాయనం మాస శివరాత్రి రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయో తెలుసుకుందాం. ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కాస్త ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం ఇదే..
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. దూర ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు. అది మీకు కాస్త ఉల్లాసాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనుకున్న పనులు అవ్వాలంటే కాస్త గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఆరోగ్యంపై కూడా జాగ్రత్త తప్పనిసరి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగానే ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న కొత్త విషయాలు కూడా తెలుసుకుంటారు. సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కన్యారాశి.. కన్య రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. సమాజంలో కాస్త ఇబ్బంది పడే విషయాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. అది మీపై ప్రభావం చూపుతుంది. చిన్న చిన్న వివాదాలు కూడా పెద్దగా అయ్యే అవకాశం ఉంది
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కూడా కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉండవచ్చు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. కొత్త నిర్ణయాలు ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)