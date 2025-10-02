English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. విజయదశమి రోజు విజయ ఢంకా మోగించే రాశులు ఏవి?

Today Horoscope October 2 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ మాసం, 2025 అక్టోబర్ 2 శరత్ ఋతువు, దక్షిణాయనం విజయదశమి గురువారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం. ఈరోజు ప్రత్యేకం దసరా పండుగ ,గాంధీ జయంతి, లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి జయంతి. 
 
 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగుతుంది. వ్యాపార పరంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పాలి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సుఖసంతోషాలు వెళ్లి విరుస్తాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.   

 వృషభ రాశి..  వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్ గానే సాగుతుంది. కోరుకున్న పనులు సాగుతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. వృషభ రాశి వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు. అయితే ఆరోగ్యం పై కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి.

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ప్రశంసలు వెళ్లువెత్తుతాయి. ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగుతుంది పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఒక కీలకమైన వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగుతుంది కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు. 

సింహరాశి..  సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండండి. కోపం రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త అయితే పని ప్రదేశంలో కాస్త మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది . ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. 

కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారు కాస్త బద్దకంగా ఉంటారు కాబట్టి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. రోజు వారి పనులు పూర్తి చేయండి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

