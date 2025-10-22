Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఒత్తిడి ఎక్కువయ్యే సమయం, గట్టి నిర్ణయాలే ఈ రాశికి మనోధైర్యం..

Today Horoscope October 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం కార్తీకమాసం, శరత్ రుతువు దక్షిణాయనం 2025 అక్టోబర్ 22 బుధవారం సౌమ్యవాసరః. జ్యోతిషుల ప్రకారం ఈరోజు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ సజావుగా జరిగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అంతే కాదు మేష రాశి వారికి ఈ రోజు భాగస్వామితో హాయిగా గడిపే రోజు. బంధుమిత్రులతో కూడా పార్టీలకు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేస్తారు.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆనందం వెళ్లి విరిస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అది అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా కలగవచ్చు. మిథున రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకున్నది. కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. పని ప్రదేశంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం పై కూడా శ్రద్ధ తీసుకోవడం మంచిది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి.. మకర రాశి వారికి రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దవారి సూచన మంచిది. తద్వారా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం కూడా ఈరోజు ఏర్పడుతుంది. అది కాస్త మీకు ఆనందదాయకంగా అనిపించవచ్చు.
మీన రాశి.. మీన రాశివారు ఈరోజు కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందే. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. దూర ప్రయాణాలు కూడా వాయిదా వేసుకోండి. కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)