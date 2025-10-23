English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కొత్త పనుల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన రాశులు ఇవే..

Today Horoscope October 23 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాస నామ సంవత్సరం, కార్తీక మాసం, శరత్‌ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 అక్టోబర్ 23 గురువారం ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
మేష రాశి.  మేష రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్‌గా ఉంటుంది. ఈ రాశివారికి ఈరోజు అన్ని విధాలుగా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు అందుపుచ్చుకునే రోజు అని చెప్పొచ్చు. పని ప్రదేశంలో కూడా ప్రశంసలు పొందుతారు.

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. కీలక విషయాల్లో అతి జాగ్రత్త తప్పనిసరి. ఆరోగ్యం పై పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో గొడవలకు దిగకూడదు. 

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు. ఆకస్మిక ధన నష్టం కూడా వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఇబ్బందులు తప్పవు. కుటుంబం వల్ల మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. 

సింహరాశి..  సింహరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శుభవార్తలు వింటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. సింహ రాశి వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు. 

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి కూడా హాయిగా సాగిపోతుంది. పనులు అన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తవుతాయి. అయితే గొడవలకు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

