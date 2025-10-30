Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు తలరాత మారబోతున్న రాశి ఇదే..!

Today Horoscope October 30 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసునామ సంవత్సరం, కార్తీకమాసం, శరత్ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 అక్టోబర్ 30 గురువారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు ఈ రోజు జాగ్రత్త పడాలి? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశికి ఈరోజు శుభప్రదంగా సాగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తవుతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పార్టీ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగుతోంది. భాగస్వామితో ఆనందంగా గడుపుతారు. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు అది మీ జీవితానికి మలుపు ఇస్తుంది. కర్కాటక రాశి వారికి రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారు ఈరోజు కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పనుల్లో పెండింగ్లో పడే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు ఆచితూచి తీసుకోండి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు అది అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కూడా ఉంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)