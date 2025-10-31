English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశివారికి ఊహించని పరిణామం, మీ రాశి ఇదేనా?

Today Horoscope October 31 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు 2025 అక్టోబర్ 31వ తేదీ శుక్రవారం శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం. కార్తీక మాసం, శరత్‌ రుతువు, దక్షిణాయణం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశి ఏది? నేటి ప్రత్యేక రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం.. 
 
 మేషరాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులను సజావుగా సాగిపోతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. మేషరాశి వారికి ఈరోజు పార్టీ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కాస్త కూడా ఉంటుంది. 

కర్కాటక..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే అవకాశం కూడా ఉంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కాస్త బద్ధకం వీడితే మీరు అనుకున్న పనులు పెండింగ్‌లో పడకుండా సజావుగా సాగిపోతాయి. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. 

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పాలి. కొంచెం కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. అయితే బద్దకం వీడండి. త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. మీ కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కీలకమైన రోజు అని చెప్పాలి బద్ధకం వీడితే మంచిది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచండి. ఇతరుల వివాదాల్లో తలదూర్చకండి. 

 మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందే రోజు. బిజినెస్ లో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

