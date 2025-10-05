Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు స్ట్రెస్‌ తీసుకోకండి, కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి..

Today Horoscope October 5 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు 2025 అక్టోబర్ 5 శ్రీ విశ్వ వసునామ సంవత్సరం, ఆశ్వయుజ మాసం శరత్ రుతువు దక్షిణాయనం ఆదివారం. ఏ రాశిలు కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు? ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు బాగా ఎంజాయ్ చేసే రోజు. కానీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉండకపోవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. స్నేహితులతో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు మానసికంగా ఆనందంగా గడుపుతారు.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. కొత్త పనులు నేర్చుకుంటారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. భాగస్వామితో కలిసి ఆనందంగా గడిపే రోజు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజు అని చెప్పాలి. కీలక విషయాలపై జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకుండా ఉండండి. లేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మిశ్రమ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఎవరితో అంత నమ్మకంగా గడపకండి.
సింహరాశి.. సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్త. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. భాగస్వామితో గొడవలు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. వ్యాపారాల విషయంలో కూడా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారు కూడా ఈరోజు మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఆర్థిక విషయాలు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)