English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి ఉల్లాసంగా సాగిపోతుంది, పాజిటీవ్‌‌ వాతావరణం..

Today Horoscope September 11 Telugu: నేడు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం వర్షఋతువు, దక్షిణాయనం 2025 సెప్టెంబర్ 11 గురువారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశులు జాగ్రత్త పడాలి తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 మేషరాశి..  మేష రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈరోజు ఎంతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. అయితే ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.

2 /5

 వృషభ రాశి  వృషభ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కీలక నిర్ణయాలు త్వరగా తీసుకోలేకపోతున్నారు. తద్వారా ఇబ్బందుల్లో పడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. ఒత్తిడి తీసుకోకండి.

3 /5

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి శుభ కాలం నడుస్తుందని చెప్పొచ్చు. కీలక విషయాల్లో ముందడుగు పడుతుంది. అన్ని శుభవార్తలే వింటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అంతేకాదు కుటుంబంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. 

4 /5

 కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారికి ఇప్పటికే కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తద్వారా మంచి విజయాలు పొందుతారు. అలసత్వం పనికిరాదు. కాలక్షేపం చేయకూడదు. తద్వారా ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. కుంభరాశి వారు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన రోజు. 

5 /5

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారు కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

today Horoscope Telugu Horoscope September 11 Rasi Phalalu Daily Astrology telugu panchangam Telugu Predictions

Next Gallery

Nayanthara: చిక్కుల్లో నయన తార.. బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన మద్రాసు హైకోర్టు..అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?