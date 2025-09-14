Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశి, వీరికి భారీ ఆర్థిక లాభాలు..

Today Horoscope September 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వసునామ సంవత్సరం, భాద్రపద మాసం, వర్ష ఋతువు దక్షిణాయనం. ఆదివారం 2025 సెప్టెంబర్ 14 రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఖర్చులపై జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఇతరులతో సత్ప్రవర్తనతో మెలగండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మేష రాశివారు ఇతరులను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సక్యత పెంచుకోండి. ఆదాయం అదుపులో ఉంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో హాయిగా సాగుతుంది. ఆర్థిక పరంగా ముందస్తుగా కొన్ని ప్లాన్లు వేసుకోవడం వల్ల నష్టాలు వాటిల్లకుండా ఉంటాయి.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. పనులన్నీ కాలంలో జరిగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. ఆత్మవిశ్వాసంతో మీ పనులు ముగించుకుంటారు.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. మంకు విడాల్సిందే. కొన్ని వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వ్యవహరించండి. ఆర్థిక విషయాల్లో కొన్ని తీసుకునే నిర్ణయాలు సఫలం అవుతాయి.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి. కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆ పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)