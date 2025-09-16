Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులు జాగ్రత్త, ఆస్తినష్టం ఆరోగ్యంపై ఎఫెక్ట్..

Today Horoscope September 16 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 సెప్టెంబర్ 16 మంగళవారం భాద్రపదం మాసం వర్ష రుతువు దక్షిణాయనం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశి వారు ఈ రోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. కాస్త ఇబ్బందులకు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంది. అనవసరంగా నోరు పారేసుకోకుండా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. తొందరపడి తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మాట జాగ్రత్తగా ఉండండి. గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఈరోజు కొత్త వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త జాగ్రత్త వహించాల్సిన రోజు. ఎంతో కూల్ గా ఉండి పనులు చక్కదిద్దుకోండి. లేకపోతే ఇబ్బందులకు గురవుతారు. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఖర్చుల పట్ల కాస్త ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఇతరులకు గొడవల్లో తలదూర్చకండి.
ధనస్సు రాశి.. ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా ఉంటుంది. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్న బాగుంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఈరోజు కొత్తగా కొన్ని లాభాలు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. ధన లాభ సూచన.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి కాస్త వ్యాపార విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మీ సృజనాత్మక పై దృష్టి సారించండి. తద్వారా మంచి లాభాలు పొందుతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)