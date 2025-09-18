English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి అత్యంత విశేషం, ఇందులో మీరున్నారా?

Today Horoscope September 18 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, భాద్రపదం మాసం వర్ష రుతువు దక్షిణాయనం. గురువారం 2025 సెప్టెంబర్ 18 తేదీ ఏ రాశులకు ఇబ్బందులు ఏ రాశులకు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది? తెలుసుకుందాం. 
 
1 /6

 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. వ్యాపారాల్లో కాస్త ఇబ్బందులు తప్పవు. స్థిరాస్తి విషయాల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త నిర్ణయాలు ఈరోజు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. 

2 /6

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికంగా ఒక ఎదుగుదల చూస్తారు. మీ కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఏదైనా దూర ప్రయాణాలకు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. 

3 /6

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. 

4 /6

సింహరాశి..  సింహరాశి వారు ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా లేదు. ఇంకా కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఇతరుల విషయాల్లో ఈరోజు మీరు జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండండి.

5 /6

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్‌గా ఉంటుంది. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్న కలిసి వస్తాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఇతరుల నుంచి కొత్త సూచనలు కూడా పొందుతారు ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి 

6 /6

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచనలు చేస్తారు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త పడండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

today Horoscope september 18 horoscope telugu daily horoscope 2025 rashifal today zodiac signs prediction

Next Gallery

Fatty Liver Foods: ఈ 5 కూరగాయలు తింటే…ఫ్యాటీ లివర్ కి ఇక మందులు అవసరం లేదు.. అవేమిటంటే..