English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. సెప్టెంబర్‌ 2 కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? వీళ్లకు జాగ్రత్తలు..

Today Horoscope September 2 Telugu: నేటి రాశిఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 సెప్టెంబర్ 2 మంగళవారం భాద్రపద మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

మేష రాశి... మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. గొడవలు దిగకుండా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఎంతకైనా  పనులు ఈరోజు ఇబ్బంది పెట్టే రోజు అని చెప్పాలి పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారులు కూడా జాగ్రత్త వహించాల్సిన రోజు.

2 /5

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి రోజు పాజిటివ్‌గా సాగుతుంది. కోరుకున్న పనులు జరుగుతాయి. కొత్త ఏవైనా పనులు ప్రారంభించిన కానీ అవి విఘ్నాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి. పార్టీలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మీరు ఇష్టపడే ప్రదేశాలు కూడా వీక్షిస్తారు. 

3 /5

కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారు ఖర్చులపై జాగ్రత్త వహించండి. ఈరోజు పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. కానీ కొత్త ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టండి. పని ప్రసిద్ధ దేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. మీకు బంధుమిత్రుల సహకారం కూడా లభిస్తుంది. 

4 /5

 సింహరాశి..  సింహరాశి వరకు ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కోపం అదుపులో పెట్టుకుంటే అన్ని హాయిగా సాగిపోయే రోజు. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. 

5 /5

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు వృత్తి వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త పనులు కూడా ప్రారంభించవచ్చు .ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా జరిగిపోతాయి కీలకమైన రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

today Horoscope september 2 horoscope 2025 rashifal telugu horoscope today daily rashifal telugu Astrology Telugu

Next Gallery

iQOO 13 5G ఫోన్‌పై దిమ్మ తిరిగే ఆఫర్స్.. అమెజాన్‌లో రూ.54 వేల మొబైల్.. రూ.12 వేలకే మీ సొంతం..