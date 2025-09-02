Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. సెప్టెంబర్‌ 2 కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? వీళ్లకు జాగ్రత్తలు..

Today Horoscope September 2 Telugu: నేటి రాశిఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 సెప్టెంబర్ 2 మంగళవారం భాద్రపద మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి... మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. గొడవలు దిగకుండా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఎంతకైనా పనులు ఈరోజు ఇబ్బంది పెట్టే రోజు అని చెప్పాలి పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారులు కూడా జాగ్రత్త వహించాల్సిన రోజు.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి రోజు పాజిటివ్గా సాగుతుంది. కోరుకున్న పనులు జరుగుతాయి. కొత్త ఏవైనా పనులు ప్రారంభించిన కానీ అవి విఘ్నాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి. పార్టీలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మీరు ఇష్టపడే ప్రదేశాలు కూడా వీక్షిస్తారు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారు ఖర్చులపై జాగ్రత్త వహించండి. ఈరోజు పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. కానీ కొత్త ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టండి. పని ప్రసిద్ధ దేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. మీకు బంధుమిత్రుల సహకారం కూడా లభిస్తుంది.
సింహరాశి.. సింహరాశి వరకు ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కోపం అదుపులో పెట్టుకుంటే అన్ని హాయిగా సాగిపోయే రోజు. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు వృత్తి వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త పనులు కూడా ప్రారంభించవచ్చు .ఎలాంటి విఘ్నాలు లేకుండా జరిగిపోతాయి కీలకమైన రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)