Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అన్ని విధాలుగా ఆటంకాలే, వీరికి ఏ పని కలిసి రాకపోవచ్చు..

Today Horoscope September 20 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, భాద్రపదం మాసం. వర్ష ఋతువు దక్షిణాయనం 2025 సెప్టెంబర్ 20 శనివారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ? ఏ రాశి కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ?ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏ పనులు పూర్తవ్వకుండా మిగిలిపోతాయి. స్ట్రెస్ తీసుకోకండి ఆ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించకపోవచ్చు. చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు మీకు కాస్త ఇబ్బందులకు గురి చేయవచ్చు. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి..
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటాయి. కోరుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఎన్నో రోజులుగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మీ బంధుమిత్రులతో కూడా ఎంజాయ్ చేసే రోజు.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు ఎంతో అలర్ట్ గా ఉండాల్సిన రోజు. ఆరోగ్యం పై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్న కాస్త జాగ్రత్త వహించండి అవి కలిసి రాకపోవచ్చు. వ్యాపారులపై ప్రభావం పడుతుంది. కొత్త పనులు ఈరోజు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది. బంధుమిత్రులతో జాగ్రత్త.
వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. కొత్త పనులు ఈరోజు ప్రారంభించకండి. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఒత్తిడి కూడా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. వృశ్చిర రాశి విద్యార్థులకు కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. కొత్త శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. మానసికంగా కూడా ఈరోజు ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కోరుకున్న పనులు అనుకూలంగా కలిసి వస్తాయి. కానీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొన్ని పనులు జాగ్రత్త త్వరలో శుభవార్త ఉంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)