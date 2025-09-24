Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశి, స్నేహితులతో ఎంజాయ్‌ చేస్తారు..

Today Horoscope September 24 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వసునామ సంవత్సరం, ఆశ్వీయుజ మాసం శరద్ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 సెప్టెంబర్ 24 బుధవారం ఏ రాశికి ఇబ్బందులకు తప్పవు? ఏ రాశికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. అంతేకాదు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు. స్నేహితులతో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త కూడా వినే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. మీ పనులు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవచ్చు ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. చిన్నపాటి విషయాలకు కూడా గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్త పడండి.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి ఈరోజు ఎంతో పాజిటివ్గా కలిసి వచ్చే రోజు. ఈరోజు బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. స్నేహితులతో ఔటింగ్ వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. ఒక శుభకరమైన రోజు అవుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. ఈ రోజు ఎంతో హ్యాపీగా సాగిపోయే రోజు అని చెప్పొచ్చు.
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొన్ని పనులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. అయితే ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్త. వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్తగా డీల్ చేయండి. భాగస్వామ్యం విషయంలో తొందరపడకండి.
మీన రాశి.. మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ప్రతి పనుల్లో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త వహించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)