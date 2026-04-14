Horoscope Today: మంగళవారం రాశిఫలాలు.. మేష, కుంభ రాశుల వారికి తిరుగులేని లాభాలు!

Today Horoscope April 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 14వ తేదీ మంగళవారం ప్రత్యేకం. ఈరోజు మేష సంక్రమణం అశ్విని కార్తె, తమిళ సంవత్సరాది కూడా అయితే ఈరోజు పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశిలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కొత్త వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభిస్తారు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే అతిగా ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఈ కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడం మంచిదే. మిథున రాశి వారు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. తన నష్టం వాటిలో అవకాశం ఉంది. పనులు పెండింగ్లో పడిపోతాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు కాస్త జాగ్రత్త.
తుల రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. తుల రాశి వారు పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించాల్సిందే. పెద్దల సూచనలతో మెలగాల్సిందే. ఈరోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారాలు కూడా పుంజుకుంటాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)