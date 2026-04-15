Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులు జాగ్రత్త, అంతా నష్టమే!

Today Horoscope April 15 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 15వ తేదీ బుధవారం ప్రత్యేకం. ప్రదోష వ్రతం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏంటి? ఏ రాశులకు ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మేష రాశి వారు ఈ రోజు అనుకోని లబ్ధి పొందుతారు. శుభవార్త కూడా వింటారు. అయితే కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకోవడం మంచిది . దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల లబ్ధి పొందుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. దన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థించుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి శుభవార్త వింటారు.
సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కానీ ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంగా కొనసాగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు సాదాసీదా రోజా అని చెప్పొచ్చు. పెద్దల సూచనలతో నడుచుకోవడం మంచిది .ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త, ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)