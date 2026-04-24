English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. సింహ రాశి వారు జాగ్రత్త! మకర రాశి వారికి పండగే! మీ రాశి ఎలా ఉందో చూడండి..

Today Horoscope April 24 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఏప్రిల్ 24వ తేదీ శుక్రవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడని రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. మాట జాగ్రత్త, ఇబ్బందులు పడే రోజు.  

2 /5

 వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త. కొత్త పనులు ప్రారంభించక పోవడమే మంచిది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత  ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.  

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు మిశ్రమమే. అయితే ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కూడా కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. శుభవార్త వినే అవకాశం కూడా ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా సాగిపోతుంది.  

4 /5

 సింహ రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. ఇతరులతో వాగ్వాదాలకు దిగకండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. కొత్త ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.  

5 /5

 మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో విశేషమైన రోజు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. మకర రాశి వారికి ఈ రోజు పదోన్నతి లభించే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక శుభవార్త కూడా వింటారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది, వ్యాపారులకు కూడా బాగుంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Next Gallery

