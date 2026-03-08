Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు ఈ 3 రాశులకు వరం, వీళ్లకు దుఃఖం..!

Today Horoscope March 8 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 8వ తేదీ ఆదివారం. రాశుల జాతకాల్లో ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది? ఈరోజు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచిది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? పండితుల ప్రకారం తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉండవచ్చు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంజాయ్ చేసే రోజు అని చెప్పొచ్చు. ఈరోజు ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్ తీసుకుంటారు. కాస్త ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. నిద్రలేమి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. దీంతో ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదమే. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. భాగస్వామితో ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఈ రోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. అన్ని విధాల కలిసి వస్తాయి. సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది.
మకర రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి పార్టీలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మకర రాశి వారికి ఈ రోజు బిజినెస్ కూడా కలిసి వస్తుంది. తద్వారా సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)