Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. వృషభం, కుంభ రాశులకు యోగదాయకం, మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

Today Horoscope May 3 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 మే 3వ తేదీ ఆదివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకుండా ఉండండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. మేష రాశి వారు ఈ రోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త.
వృషభ రాశి వారికి ఈ శుభప్రదమే. అన్ని విధాల కలిసి రావచ్చు. వ్యాపారులకు ఈరోజు గుడ్ న్యూస్. విదేశాలు వెళ్లే వారికి కూడా శుభ సూచకం. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆకస్మిక ధనలాభం కూడా ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్త నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది . కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలు మానుకోండి.
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త వ్యాపారులకు కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కీలక మలుపు చోటు చేసుకుంటుంది. మకర రాశి వారు ఈ రోజు విందు వినోదాల్లో పాల్గొనే అవకాశం కూడా ఉంది. డబ్బు విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ధన నష్టం వాటిల్లకుండా జాగ్రత్త వహించండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)