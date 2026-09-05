Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /నేటి రాశి ఫలాలు.. వృషభం, కుంభ రాశుల జాతకం మారబోతోందా?

నేటి రాశి ఫలాలు.. వృషభం, కుంభ రాశుల జాతకం మారబోతోందా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:23 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం. 2026 సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ, శనివారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి?
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఇతరుల గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. ఒత్తిడికి లోనుకావద్దు. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోండి, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు ఎంతో అనుకూలమైన రోజు. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి మరియు వివిధ రంగాల్లో ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు చాలా కీలకమైన రోజు, కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది మరియు ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు. కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు. లాభ సూచనలు ఉన్నాయి, అయితే ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు కొత్త అవకాశాలు కూడా అందుతాయి.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కానీ ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈరోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
today Horoscope
Rasi Phalalu Today
Daily Horoscope 2026
Today Astrology In Telugu
september 5 horoscope

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Happy Teachers Day 2026: టీచర్స్ డే స్పెషల్.. మీ గురువుల కోసం బెస్ట్ విషెస్, కోట్స్ ఇవే!
2
3
4
5