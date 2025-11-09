English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం బాగలేదు, కుటుంబంలో ప్రశాంతత కరువు..!

Today Horoscope 9 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. కార్తీక మాసం, శరత్‌ రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 నవంబర్ 9 ఆదివారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? తెలుసుకుందాం. ఏ రాశులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు?
 
 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. త్వరగా కోపం తెచ్చుకోకండి. మేష రాశి ఈరోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఓపికతో ఉండటం వల్ల అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. 

 కర్కాటక రాశి..  కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. కానీ ఓర్పుతో వాటిని జయించండి. ఎమోషనల్  గురికాకుండా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మొత్తానికి కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అంతగా కలిసి రాకపోవచ్చు.

 ధనస్సు రాశి..  ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు కీలకమైన రోజు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ధనస్సు రాశి వారికి దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. ధనస్సు రాశికి ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. 

 కుంభరాశి..  కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ఈరోజు ప్రారంభించకుండా ఉండండి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త, బద్ధకం వీడితే మంచిది. కోపం కూడా తగ్గించుకోండి. తద్వారా ఆర్థిక నష్టం నుంచి బయటపడతారు .

 మీన రాశి..  మీన రాశి వారు కూడా ఈరోజు అంతగా కలిసి వచ్చే రోజు కాదు. స్ట్రెస్ తీసుకోకండి. ఇతరులతో వాగ్వాదానికి దిగకండి. మీన రాశి వారు వ్యాపారాలు ప్రారంభించకుండా ఉండటమే మంచిది. కుటుంబంలో కాస్త ప్రశాంతత కరువవుతోంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

