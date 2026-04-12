Today Rasifal: నేటి రాశిఫలాలు.. వృషభ రాశికి శుభవార్త.. సింహ రాశి వారు ఈ తప్పు చేయకండి!

Today Rasifal April 12 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. ఆదివారం ప్రత్యేకం. 2026 ఏప్రిల్ 12వ తేదీ పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశులు ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈరోజు కీలకమైన రోజు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. మేషరాశి వారికి ఈరోజు ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పవచ్చు. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. వృషభ రాశి ఈరోజు శుభవార్త వింటారు. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తే లాభం కలుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు. ఈరోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.. సింహ రాశి వారు కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండడం మంచిది. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి.
ధనస్సు రాశి వారు కూడా ఈరోజు పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయండి. ఈరోజు ఆకస్మిక నిర్ణయాలు అంతగా కలిసి రాకపోవచ్చు. కోపం తగదు. ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించుకోవడం మంచిది. ధనుస్సు రాశి వారు ఈ రోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అవి ఆచారనాత్మకంగా ఉంటే బాగుంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)