Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ధనస్సు, మేష రాశి వారికి గండం! మిథున రాశి వారికి అదృష్టం.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Today Horoscope April 16 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం ప్రత్యేకం. మాస శివరాత్రి రోజు పండితుల ప్రకారం ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు మొదలవుతాయి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఆర్థిక నష్టాలు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. మేషరాశి వారు ఈరోజు కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండటం మంచిది. బుద్ధితో ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు వ్యాపారాలు కూడా పుంజుకుంటాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది .
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థించుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కర్కాటక రాశి వారికి కాస్త ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సాదాసీదాగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కోపం తగ్గించుకోండి. పెద్దలు సూచనతో నడుచుకోండి. సింహరాశి వారు ఈరోజు పెండింగ్లో పనులు పూర్తి చేయండి. తద్వారా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది.
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఆరోగ్యం బాగుండదు . ఇక ధనస్సు రాశి వారికి ఆర్థిక నష్టాలు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కోపం అదుపులో ఉంచుకోండి. ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడమే మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)