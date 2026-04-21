April 21st Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఏ రాశి వారికి శుభవార్తలు, ఎవరికి ఖర్చులు? పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Today Horoscope April 21 Telugu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, వైశాఖమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఏప్రిల్ 21వ తేదీ మంగళవారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశులు జాగ్రత్త వహించాలి? ఏ రాశులు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాట జాగ్రత్త. గొడవలకు దిగకండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. మేష రాశి వారికి ఖర్చులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇబ్బంది వస్తే స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా ఆలోచించండి.  

 వృషభం వారికి ఈరోజు పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. కొత్త పనులు ప్రారంభించినా అవి సానుకూలంగా కలిసి వస్తాయి. శుభవార్త కూడా వినే రోజు, ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.  

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది.  

మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సాదాసీదాగా ఉండవచ్చు. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మకర రాశి వారు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

 కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. అన్ని విధాల మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త పనులు ప్రారంభించిన అవి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

RTC Strike: రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ బంద్.. నేటి అర్ధరాత్రి నుంచే డిపోలకే పరిమితం కానున్న బస్సులు!