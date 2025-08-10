Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!

Today Horoscope August 10 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 10వ తేదీ ఆదివారం. ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉంటాయి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకొని హాయిగా సాగిపోతుంది. ఈ రోజు పాజిటివ్గా పెరుగుతుంది. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్న కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కాస్త స్ట్రెస్ తో కూడుకొని ఉంటుంది. మిథున రాశి వారు కాస్త ఇబ్బంది కలిగే విషయమే. అయితే మధ్యాహ్నం తర్వాత అంతా కలిసి వస్తుంది. పాజిటివ్గా మారిపోతాయి. ఖర్చుల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. విద్యార్థులు కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. అంతే కాదు ఆరోగ్యం పై శ్రద్ధ తీసుకోండి. ఎక్కువ ఇబ్బంది తీసుకుని నెగిటివిటీ ఆలోచనలు పెంచుకోకండి.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి కూడా అనుకున్న విధంగా ఉండకపోవచ్చు. కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. సింహ రాశి వారికి ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి. ఆరోగ్య సమస్యలపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సింహ రాశి వారు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పెద్దల సూచన మంచిది, కోపం తగ్గించుకోండి..
కుంభరాశి.. కుంభ రాశివారికి కుటుంబంలో హాయిగా సాగిపోతుంది. మంచి లాభాలు గడిస్తారు. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్గానే ఉంటుంది. నెగెటివిటీని తగ్గించుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)