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నేడే శ్రావణ శుక్రవారం.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం, మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 14, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:57 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, శ్రావణమాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 14వ తేదీ శుక్రవారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయాల్సి వచ్చే అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం. లక్ష్మీ కటాక్షం ఎవరిపై ఉండబోతుందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం , ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం అవసరం. మేష రాశి వారు ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. కార్యాలయంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అప్పుల బాధలు తగ్గుతాయి.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సానుకూల దృక్పథంతో ఆలోచించండి. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండటం ఉత్తమం.  

Leo4/5

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరం. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. సమాజంలో మంచి గౌరవం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు ఈరోజు కలిసి వస్తుంది. సింహ రాశి వారు ఆరోగ్యంపై కొంచెం శ్రద్ధ చూపిస్తే అంతా అనుకూలంగా ఉంటుంది.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు అన్ని విషయాల్లోనూ విజయమే లభిస్తుంది. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రాశి వారికి ఈరోజు సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వారు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
Today Horoscope August 14 2026
Rasi Phalalu Today Telugu
August 14 Rasi Phalalu 2026

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