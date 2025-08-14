Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు వీరు పని విషయంలో జాగ్రత్త లేకపోతే అంతే సంగతులు..!

Today Horoscope August 14 Telugu: నేటి రాశిఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వసు నమ సంవత్సరం శ్రావణ మాసం, వర్షఋతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 14వ తేదీ బలరామ జయంతి. ఏ రాశులకు కష్టాలు తప్పవు? ఏ రాశులు కాస్త అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి.. మేష రాశి వాళ్లకు ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. అయితే ఖర్చుల పట్ల కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. కొత్త విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు కొత్త బిజినెస్ లు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ఖర్చుల విషయంలో కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి తద్వారా మంచి ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కాకపోతే స్నేహితులతో కాస్త ఎంజాయ్ చేసే రోజు అని చెప్పొచ్చు. పార్టీలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది. వృషభ రాశి వారికి కాస్త వాతావరణం అనుకూలించక పోవచ్చు అంటే ఆరోగ్యం పై కాస్త జాగ్రత్త తీసుకోండి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు కాస్త ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా వర్క్ చేసుకోండి. తద్వారా కాస్త ఉపశమనంగా ఉంటుంది. విజయం వరిస్తుంది . విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు మంచి రోజు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపార పరంగా కూడా ఈరోజు బాగానే ఉంది .
కుంభరాశి.. కుంభరాశి వారికి ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజు అని చెప్పాలి. వాళ్ళు చేసే పనులు ఇతరులకు ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు. దీంతో నెగిటివిటీ వీరిపై పెరుగుతుంది. మాట బయటికి వచ్చేటప్పుడు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు. తన ద్వారా ఇబ్బందులు పడతారు.
మీన రాశి.. మీనరాశి వారికి ఈరోజు ఎంజాయ్ చేసే రోజు అని చెప్పొచ్చు. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త విషయాల్లో పురోగతి లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు కూడా చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో హ్యాపీగా కొనసాగే రోజు అని చెప్పొచ్చు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)