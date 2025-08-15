English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చి నక్కతోక తొక్కే రాశి ఇదే..!

Today Horoscope August 15 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వసు నామ సంవత్సరం శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం 2025 ఆగస్టు 15వ తేదీ శుక్రవారం ఏ రాశిఫలాలు ఎలా కలిసి వస్తాయి? ఎలాంటి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 మేష రాశి..  మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారు. అంతేకాదు ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. మేషరాశి వారికి ఈరోజు ధన లాభం కూడా కలిసి వస్తుంది. 

 మిథున రాశి   మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. ఈరోజు కెరీర్ పురోగతి సాధిస్తుంది. ఒక శుభవార్త కూడా వింటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు.

 కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఈరోజు ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాదు కుటుంబ సభ్యులతో ఈరోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది. కర్కాటక రాశి వారు ఒక శుభవార్త కూడా వింటారు.

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కాస్త స్ట్రెస్ ఉంటుంది. అయితే కోపం తెచ్చుకోకుండా మంచి ఫలితాలు ప్రయత్నాలు చేయండి. తద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. సింహరాశి వారికి వ్యాపార పరంగా కలిసి రాకుండా ఉంటుంది అయితే సందర్భానికి తగినట్టుగా మీ ప్రయత్నాలు చేయండి తద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు 

 కుంభరాశి..  ఈరోజు రోజంతా హాయిగా సాగిపోతుంది. శుభవార్త వింటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు. బయటికి స్నేహితులతో వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

