/నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 3 రాశుల వారికి అనుకున్నది సాధించే అద్భుత యోగం!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 16వ తేదీ, ఆదివారం. ఈ రోజు నాగ చతుర్థి. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు కొత్త పనులు చేపట్టకూడదు? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది.. అనుకున్న విజయం లభిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
వృషభ రాశి వారు ఈరోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృషభ రాశి వారు ఈ రోజు కొత్త పనులు చేపట్టకుండా ఉండటం, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది, ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు అన్ని విధాలా శుభకరమే. బంధుమిత్రులతో కలిసి సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మికంగా ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి, దృష్టికి దూరంగా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)