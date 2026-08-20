/నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు కొత్త పనులు అస్సలు మొదలుపెట్టకండి!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయణం, 2026 ఆగస్టు 20వ తేదీ, గురువారం. పండితుల అంచనాల ప్రకారం ఈ రోజు రాశి ఫలాలు ఎలా ఉంటాయి?. ఏ రాశి వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఏ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, మానసిక ఉద్వేగాలకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయండి. ఆర్థిక నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి: ఈ రోజు మీకు శుభప్రదంగా, ఆనందంగా సాగుతుంది. కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు, ప్రయాణాలు చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి, అనవసరమైన పనులు చేయకండి. ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కొత్త పనులు మాత్రం ప్రారంభించకండి.
కన్యా రాశి: ఈరోజు మీకు కూడా మిశ్రమ ఫలితాలే ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయండి. వ్యాపారస్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు.
వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు సాదాసీదాగా సాగుతుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. బంధుమిత్రులను కలుస్తారు, ఆనందంగా గడుపుతారు, ఏదైనా శుభవార్త వింటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)