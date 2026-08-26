/ఈరోజు రాశిఫలాలు.. మేషం, వృషభం, కర్కాటక రాశులకు లక్కీ డే.. నేటి ఫలితాలు ఇవే!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 26 బుధవారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు లాభాలు ఎలా ఉన్నాయి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని పనుల్లోనూ కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. ప్రయాణాలు చేస్తారు, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు సానుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా పనులు ప్రారంభిస్తారు, అవి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉండటమే కాకుండా, తీర్థ యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారస్తులకు ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు, దీనివల్ల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఏదైనా స్థిరాస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రయాణాలు చేస్తారు.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ఎవరికీ మద్దతుగా నిలవకండి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)