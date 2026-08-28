/రాఖీ పౌర్ణమి నాడు ఈ రాశి వారికి అదృష్ట యోగం.. కన్యా రాశికి బంపర్ ఆఫర్!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరా భవ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 28 శుక్రవారం, రాఖీ పౌర్ణమి. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? కీలక నిర్ణయాలు ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, మిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని ఆనందంగా గడుపుతారు. ఏదైనా శుభవార్త వింటారు. ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. మొత్తానికి మేష రాశి వారికి ఈరోజు హాయిగా సాగే రోజు.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కుటుంబంలో సామరస్యం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగ లేదా పని ప్రదేశంలో కొంచెం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈరోజు మీకు కూడా మిశ్రమ ఫలితాలే ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా పాజిటివ్గా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోండి. ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోండి.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగానే ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారస్తులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఈరోజు మీకు అన్ని విధాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు, అవి ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టవచ్చు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసర గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. కోపాన్ని, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. ఆర్థిక లావాదేవీలను తగ్గించుకోవడం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)