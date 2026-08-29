/శ్రావణ శనివారం నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశులకు ఆకస్మిక ధనలాభం, కొత్త పనులకు శుభసమయం!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరా భవనామ సంవత్సరం, శ్రావణమాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 29 శనివారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశులు ఏవి? కొత్త పనులు ప్రారంభించే రాశులు ఏవి? అనేది తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులను కలుస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రతి పనిలో విజయం సాధించడమే కాకుండా, పెండింగ్లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, అయితే ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. పని ప్రదేశంలో కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది, ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలే ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించడం, ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరుల గొడవలకు దూరంగా ఉండండి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, సమాజంలో మంచి ప్రశంసలు అందుతాయి.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా చూసుకోండి. కొత్త పనులు లేదా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)