/ఆగస్టు 4 రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తడుతుంది, ఆ రాశి వారు మాత్రం జాగ్రత్త!

ఈరోజు రాశి ఫలాలు.. 2026 ఆగస్టు 4, మంగళవారం, శ్రీ పరాభవనమ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎన్నో సందిగ్ధ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు లభిస్తాయి, అయితే కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోవడం అవసరం.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు అందుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఈ రాశి వారు నేడు విందు వినోదాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరం. తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుంది. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉండటంతో పాటు, పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.
తులారాశి వారికి ఈరోజు సుఖశాంతులు లభిస్తాయి. ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఏదైనా శుభవార్త వింటారు.
కుంభ రాశి వారు ఈరోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. పెరిగే ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)