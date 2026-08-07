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కర్కాటకం, మీన రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 07, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:49 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 7 శుక్రవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈరోజు ఏయే రాశులు కొత్త పనులు చేపట్టకూడదు? ఏ రాశులు దూర ప్రయాణాలు మానుకోవాలి అనే వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి, అప్పులు పెండింగ్‌లో పడే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి, లేదంటే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఆకస్మికంగా ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సహకరించకపోవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉండటమే కాకుండా, ఆకస్మికంగా ధన లాభం కూడా లభిస్తుంది.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించి తీసుకోండి, పెద్దల సలహాలను పాటించండి. ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కుంభ రాశి వారు ఈరోజు ఆశతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అన్ని విధాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
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Today Rasi Phalalu

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