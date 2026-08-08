/ఈ రాశుల వారు కొత్త పనులు మొదలుపెడితే ధననష్టం తప్పదు.. నేటి రాశి ఫలాలు ఇవే!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, ఆషాడ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 ఆగస్టు 8వ తేదీ, శనివారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈరోజు ఏ రాశులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఏ రాశి వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. కుటుంబ విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకుండా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి, ఆకస్మిక ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈరోజు మీకు కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించవద్దు, లేనిపక్షంలో ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఆవేశపడకుండా, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.
ఈ రోజు మీకు శుభంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు, ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. అన్ని పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు, శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతారు. అన్ని విషయాల్లో విజయం పొందుతారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుండటమే కాకుండా, మీరు చేసే పనులకు మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టకండి. మాట విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం, పెద్దల సూచనలు పాటించడం మంచిది.
ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. దూర ప్రాంతాల ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, అవి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)