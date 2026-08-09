/నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం, వారిని వెతుక్కుంటూ వచ్చే శుభవార్త!

నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు శ్రీపరా భవనామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం నడుస్తోంది. 2026 ఆగస్టు 19, ఆదివారం ప్రత్యేకతలను పరిశీలిద్దాం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈరోజు ఏ రాశులు కొత్త పనులు చేపట్టకూడదు? ఏ రాశులు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించండి. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈరోజు కూడా మీకు మిశ్రమ ఫలితాలే ఉంటాయి. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టకండి. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి, ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. వృషభ రాశి వారు ఈరోజు కొత్త పనులు చేయకపోవడమే మంచిది.
ఈరోజు మీకు కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో గొడవలకు దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
ఈరోజు మీకు శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీరు ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు, శుభవార్తలు వింటారు.
ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు , కొత్త పనులు చేయకండి. ఇబ్బందులు కలగవచ్చు, కాబట్టి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)