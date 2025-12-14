English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ప్రయాణాలు వాయిదా..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ప్రయాణాలు వాయిదా..!

Today Horoscope December 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం 2025 డిసెంబర్ 14 మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం ఆదివారం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఈరోజు ప్రయాణాలు మానేసి జాగ్రత్త వహించాల్సిన రాశుల జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం..
 
 మేషరాశి..  మేషరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ జరుగుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే అవకాశం కూడా ఉంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఏదైనా విందు వినాదాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఆనందంగా ఈరోజు గడిచిపోతుంది.

 మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది.పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. అనవసరంగా గొడవలకు దిగకండి, కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఒత్తిడి తీసుకోకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆచితూచి వ్యాపారాలు నిర్ణయించండి. లేకపోతే ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.

కర్కాటక రాశి .. కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్‌గానే సాగిపోతుంది. వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అంతే కాదు విద్యార్థులకు కూడా కలిసివచ్చే కాలం. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ధన లాభం కలుగుతుంది, పార్టీలు చేసుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీలో ఆనందం రెట్టింపు చేస్తుంది.

 సింహరాశి..  సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే అనవసర ఖర్చులకు పోకుండా ఉండండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. బద్దకం వీడి కాస్త లక్ష్యం ఫిక్స్ చేసి ప్రయత్నిస్తే సక్సెస్ మీదే అవుతుంది.

ధనస్సు రాశి..  ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ధన లాభం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయం.  

 కుంభరాశి..  కుంభరాశి వారి ఈరోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మంచి అవకాశం ఉంది గొడవలకు దిగకండి. ఇబ్బందికర వాతావరణం లో జాగ్రత్త పడాలి. కోపం అదుపు చేసుకోండి. బద్దకం వీడితే మంచిది. కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం పై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)

