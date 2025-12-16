English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ధనుర్మాస ప్రారంభం ఈ రాశి తస్మాత్‌ జాగ్రత్త, అనుకోని ఆపద..

Today Horoscope December 16 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, మార్గశిర మాసం. హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం, హేమంత రుతువు 2025 డిసెంబర్ 16వ తేదీ మంగళవారం ధనుర్మాస ప్రారంభం. పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయో తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి..  ఈరోజు మేషరాశికి పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. శారీరకంగానూ కాస్త ఇబ్బందులు పాలు అవ్వకుండా ఉంటారు. మొత్తానికి రోజు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా హాయిగా ఎంజాయ్ చేసే రోజు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తవుతాయి.

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు ఆచితూచి పెట్టండి. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్న పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. వ్యాపార భాగస్వాములకు ఈరోజు కీలకమైన రోజు.  

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులన్నీ సాగవు. కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉండవచ్చు. బాధలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. స్ట్రెస్‌కు గురవుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించాలి. అంతేకాదు ఈరోజు ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

 కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. కోరుకున్న పనులన్నీ జరిగిపోతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. శుభవార్తలు వింటారు.  

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఇతరులతో గొడవకు దిగకుండా ఉండండి. బద్దకం వీడితే మంచిది, డబ్బు జాగ్రత్త పడండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

